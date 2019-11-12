Малышева засудит СМИ за клевету на миллионы
Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева решила наказать рублём все средства массовой информации, которые её оклеветали. С каждого из них она собирается взыскать через суд не менее одного миллиона рублей, передает ТАСС. О таком намерении Малышева заявила после публикаций о том, что её якобы застали пьяной в аэропорту Краснодара.
Ведущая медицинской телепрограммы «Жить здорово!» также собирается обнародовать фотографии репортёров или главных редакторов изданий, которые публиковали про неё фейковые новости.
Малышева выразила возмущение тем, что на телевидении ведущие и журналисты должны нести ответственность за каждое произнесённое слово, а в сети все происходит анонимно. «За враньё надо платить», — резюмировала телеведущая.
Как пишут «Дни.ру», в своём Instagram Елена Малышева выложила полное видео из аэропорта Краснодара с расшифровкой своих действий. Она утверждает, что просто не выспалась, прилетев в столицу Кубани в 5 часов утра для съёмок.
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