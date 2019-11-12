Малышева засудит СМИ за клевету на миллионы

Телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева решила наказать рублём все средства массовой информации, которые её оклеветали. С каждого из них она собирается взыскать через суд не менее одного миллиона рублей, передает ТАСС. О таком намерении Малышева заявила после публикаций о том, что её якобы застали пьяной в аэропорту Краснодара.

Ведущая медицинской телепрограммы «Жить здорово!» также собирается обнародовать фотографии репортёров или главных редакторов изданий, которые публиковали про неё фейковые новости.