В Госдуме предложили ввести штрафы для нарушителей на электровелосипедах

В Госдуме считают необходимым ввести правовое регулирование внедорожных мотоциклов, электросамокатов и электровелосипедов, а также прописать отвественность для их владельцев в виде штрафов в славе нарушения правил эксплуатации. Такую инициативу выдвинул депутат Александр Аксененко, он оформил её в виде письма на имя главы правительства Михаила Мишустина.

Как отмечает в своём послании народный избранник, внедорожные мотоциклы, электровелосипеды и электросамокаты нередко перемещаются в недозволенных для них местах и создают аварийные ситуации, передает «Газета.Ru».