В Госдуме предложили ввести штрафы для нарушителей на электровелосипедах
В Госдуме считают необходимым ввести правовое регулирование внедорожных мотоциклов, электросамокатов и электровелосипедов, а также прописать отвественность для их владельцев в виде штрафов в славе нарушения правил эксплуатации. Такую инициативу выдвинул депутат Александр Аксененко, он оформил её в виде письма на имя главы правительства Михаила Мишустина.
Как отмечает в своём послании народный избранник, внедорожные мотоциклы, электровелосипеды и электросамокаты нередко перемещаются в недозволенных для них местах и создают аварийные ситуации, передает «Газета.Ru».
Аксененко отмечает, что с 1 февраля нынешнего года в России начал действоват новый стандарт ограничения скорости средств индивидуальной мобильности. Однако электровелосипеды по-прежнему не подпадают под какое-либо регулирование, несмотря на то, что их скорость может достигать 25 км/ч.
Депутат обращает внимание на то, что именно электровелосипеды активно используются курьерами служб доставок, которые без ограничения скорости перемещаются по тротуарам. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в новом сезоне в Москве операторы начали оборудовать электросамокаты для аренды номерами для более чёткого выявления нарушений ПДД.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru