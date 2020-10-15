Максимум зараженных коронавирусом за сутки выявлен в Санкт-Петербурге
Максимум зараженных за сутки за все время пандемии выявлен в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
За минувшие сутки в городе нашли 638 вновь зараженных против 602 днем ранее.
Всего в северной столице зафиксировано было почти 50 тысяч больных коронавирусом, свыше 32 тысяч из них выдоровели, 3,35 тысячи человек умерло.
Как сообщалось ранее, новый рекорд установили в России по числу погибших за минувшие сутки от коронавируса - 286 человек.
Число выявленных больных коронавирусом в России за сутки сократилось по сравнению с прошлым днем и составило 13 754 заболевших против более чем 14 тысяч днем ранее. Четверть из них оказались бессимптномными.
Всего в России с начала пандемии выявили 1 354 163 случая коронавирусной инфекции, из них 1 048 097 человек выздоровело, 23 491 умерло.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в эфире НСН рассказал, что летальность от коронавируса в России вдвое выше, чем в Европе - около 2%-2,5% при том, что в Европе она ниже 1%.
В свою очередь главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН объяснил рост смертности от инфекции.
Бразильские ученые опубликовали препринт статьи, где заявли о способости коронавируса вызывать шизофрению и болезнь Альцгеймера.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+13 754 / сут.
Умерли
23 491+286 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+8 392 / сут.
- Спецназ окружил резиденцию президента Киргизии
- Минфин РФ выкупил пакет акций «Аэрофлота»
- Россияне нашли на МКС возможное место утечки воздуха
- Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку
- Максимум зараженных коронавирусом за сутки выявлен в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru