Лукашенко захотел показать минский парад Победы на российском телевидении
Александр Лукашенко предложил провести трансляцию парада в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в Минске, по российскому телевидению.
Президент Белоруссии подчеркнул, что необходимо попросить о том, чтобы телеканалы в РФ показали минский парад Победы, а россияне его обязательно увидели.
«Это же наши родные братья», - цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии пригласил глав других государств на Парад Победы 9 мая в Минск. Об этом пишет Интерфакс, подчеркивая, что белорусский президент призвал приехать на торжества «хотя бы глав государств бывшего Союза».
Напомним, 3 мая Александр Лукашенко заявил, что Парад Победы 9 Мая в Минске обязательно состоится. Президент подчеркнул, что отмену мероприятия, которое является глубоко идеологическим для страны, через пару дней люди назовут трусостью. Лукашенко добавил, что долго думал над подобным решением, отмечает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Герой России обвинил в катастрофе SSJ 100 в Шереметьево весь экипаж
- Онищенко скептически отнесся к открытию антитела против коронавируса
- В Минздраве назвали главное условие победы над COVID-19
- СМИ: Вылетевший из Москвы самолёт подал сигнал тревоги
- В Совфеде назвали туманной идею Лукашенко пригласить глав других государства на Парад 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru