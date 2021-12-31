Лукашенко решил создать в Белоруссии банк генетического материала для ЭКО

«На злобу, недавно обсуждали эту проблему: говорят, у нас незаконченная эта система. У нас нет банка. У нас это не развито, давайте мы этим займёмся принципиально. Сделаем хотя бы не хуже, чем в России», — заявил он во время посещения республиканского научно-практического центра «Мать и дитя».

Лукашенко, опираясь на сделанные ему доклады, сообщил, что Белоруссия в этом вопросе значительно отстаёт.

«Поэтому давайте это сделаем и сделаем очень быстро — в первом полугодии будущего года. Примем все решения, чтобы было не хуже, чем в самых развитых странах», — цитирует президента Белоруссии RT.

Ранее гинеколог-репродуктолог Мария Милютина в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказала о влиянии COVID-19 на репродуктивное здоровье мужчин.

«После перенесенной коронавирусной инфекции показания спермограммы мужчин падают очень резко. Это зависит и от тяжести заболевания, и от тех препаратов, антибиотиков, которые применялись. Восстановление потом идет, но оно занимает от 3 до 6 месяцев. После вакцинации мы не видели ни одного ухудшения показателя спермограммы, они не меняются. Отрицательной динамики показателей мы не видим. То же самое по качеству получения яйцеклеток, по эмбриональному развитию, по частоте наступления беременности в программе ЭКО, там, где это очень четко можно увидеть. Никакого влияния вакцинации на это нет», - подчеркнула гинеколог.

