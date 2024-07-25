«Любой алкоголь – зло»: Депутат Хамзаев о запрете импортных вин в буфете Госдумы

«Я категорически против того, чтобы мы пиарились на такой важной социальной теме. Я считаю, что важно говорить, что любой алкоголь – это зло и не может привести к чему-то хорошему. И импортный, и российский алкоголь несет только пагубное влияние для здоровья. Что касается буфета, не хочешь – не пей, с одной стороны. С другой стороны, это вопрос именно здоровья», - подчеркнул он.

По словам депутата, не нужно выяснять, какой алкоголь должен быть в буфете Госдумы, необходимо бороться с проблемой алкогольной зависимости и контрафактной продукцией.

«Госдума – это основной орган, который генерирует законодательные изменения. Наличие алкоголя в Госдуме законов не нарушает. Алкогольная тема – сложная для российского общества, не будем делать из этого анекдот ради информационных потоков. Проблема в том, что за пределами Госдумы у нас тонны контрафактного алкоголя. На это и следует обратить внимание», - заключил депутат.

Ранее СМИ сообщили, что в одном из буфетов Госдумы появились европейские вина. В частности, в меню представлены: французское Baron du Brassard, тосканское Romio Chianti и пьемонтское San Silvestro Barbera. При этом желающие насладиться напитком должны будут заполнить особый бланк и получить спиртное только через два дня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».