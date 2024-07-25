«Любой алкоголь – зло»: Депутат Хамзаев о запрете импортных вин в буфете Госдумы
Султан Хамзаев заявил НСН, что и импортный, и российский алкоголь оказывает пагубное влияние на здоровье.
И импортный, и российский алкоголь оказывает пагубное влияние на здоровье, заявил НСН член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Депутатам не следует «шутить» с такой важной социальной темой.
Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов ранее призвал запретить продажу импортных вин в буфете Госдумы. Хамзаев призвал коллег не пиариться на социальной теме.
«Я категорически против того, чтобы мы пиарились на такой важной социальной теме. Я считаю, что важно говорить, что любой алкоголь – это зло и не может привести к чему-то хорошему. И импортный, и российский алкоголь несет только пагубное влияние для здоровья. Что касается буфета, не хочешь – не пей, с одной стороны. С другой стороны, это вопрос именно здоровья», - подчеркнул он.
По словам депутата, не нужно выяснять, какой алкоголь должен быть в буфете Госдумы, необходимо бороться с проблемой алкогольной зависимости и контрафактной продукцией.
«Госдума – это основной орган, который генерирует законодательные изменения. Наличие алкоголя в Госдуме законов не нарушает. Алкогольная тема – сложная для российского общества, не будем делать из этого анекдот ради информационных потоков. Проблема в том, что за пределами Госдумы у нас тонны контрафактного алкоголя. На это и следует обратить внимание», - заключил депутат.
Ранее СМИ сообщили, что в одном из буфетов Госдумы появились европейские вина. В частности, в меню представлены: французское Baron du Brassard, тосканское Romio Chianti и пьемонтское San Silvestro Barbera. При этом желающие насладиться напитком должны будут заполнить особый бланк и получить спиртное только через два дня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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