В Госдуме призвали запретить работу алкомаркетов в выходные дни

Он заявил, что разрабатывает соответствующий проект закона. «После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан», — указал парламентарий. Хамзаев отметил, что необходимо законодательно определить, что является «алкомаркетом».

Ранее депутат Козловский призвал не пускать в алкомаркеты лиц до 21 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

