В Госдуме призвали запретить работу алкомаркетов в выходные дни

В России нужно запретить работу алкогольных магазинов в выходные дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева.

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Он заявил, что разрабатывает соответствующий проект закона. «После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан», — указал парламентарий. Хамзаев отметил, что необходимо законодательно определить, что является «алкомаркетом».

Ранее депутат Козловский призвал не пускать в алкомаркеты лиц до 21 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ГосдумаАлкоголь

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