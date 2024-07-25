В Госдуме призвали запретить работу алкомаркетов в выходные дни
25 июля 202405:02
В России нужно запретить работу алкогольных магазинов в выходные дни, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление депутата Госдумы Султана Хамзаева.
Он заявил, что разрабатывает соответствующий проект закона. «После принятого закона о наливайках это второй по популярности запрос от наших граждан», — указал парламентарий. Хамзаев отметил, что необходимо законодательно определить, что является «алкомаркетом».
Ранее депутат Козловский призвал не пускать в алкомаркеты лиц до 21 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru