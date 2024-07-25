Милонов предложил убрать весь импортный «шмурдяк» из Госдумы

По его словам, весь зарубежный алкоголь из Госдумы необходимо убрать.

Ранее портал «Life» сообщил, что в одном из буфетов Госдумы появились европейские вина. В частности, в меню представлены: французское Baron du Brassard, тосканское Romio Chianti и пьемонтское San Silvestro Barbera. При этом желающие насладиться напитком должны будут заполнить особый бланк и получить спиртное только через два дня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



