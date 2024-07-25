Милонов предложил убрать весь импортный «шмурдяк» из Госдумы

Зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал запретить продажу импортных вин в буфете Госдумы, его слова приводит Telegram-канал Shot.

Депутат отметил, что если его коллег «тянет» на французский алкоголь, то им нужно «провериться», а не «придавать родину».

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По его словам, весь зарубежный алкоголь из Госдумы необходимо убрать.

Ранее портал «Life» сообщил, что в одном из буфетов Госдумы появились европейские вина. В частности, в меню представлены: французское Baron du Brassard, тосканское Romio Chianti и пьемонтское San Silvestro Barbera. При этом желающие насладиться напитком должны будут заполнить особый бланк и получить спиртное только через два дня, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Сергей Ермохин / ТАСС
ТЕГИ:АлкогольГосдумаВиталий Милонов

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