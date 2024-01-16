Лолита пошутила о заработке на OnlyFans после отмены концертов

Певица Лолита Милявская пошутила, что после отмены ее концертов будет зарабатывать на своих интимных фотографиях, публикуя их на профильной платформе OnlyFans. Ее слова приводит издание «Ридус»..

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«Рассчитываю на пенсию и OnlyFans. Последнее - шутка», - сказала она.

По оценке продюсера Сергея Дворцова, отмена концертов обошлась Лолите в семь миллионов рублей. Последствия рестрикций для нее коллектива Дворцов назвал ужасными.

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ФОТО: РИА Новости Екатерина Чеснокова
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