Неуместные шутки и подписки: Какие аккаунты в соцсетях отпугнут работодателей

Если аккаунт в соцсетях закрыт настройками приватности, то вопросов у работодателя возникнуть не должно, если же страница открыта, потенциальный сотрудник должен быть готов отвечать за ее наполнение. Об этом НСН заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что почти 40% опрошенных работодателей изучают профиль кандидатов в социальной сети. При этом 30% респондентов делают это формально, а 10% признались, что профили в соцсетях влияют на решение о найме сотрудника. Мурадян заявил, что профиль в соцсетях действительно важен для потенциальных работодателей.