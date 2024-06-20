Неуместные шутки и подписки: Какие аккаунты в соцсетях отпугнут работодателей
Аккаунты в соцсетях могут многое рассказать работодателю о потенциальном сотруднике, следует избегать непристойного контента, неуместных шуток и сомнительных подписок, сказал НСН Гарри Мурадян.
Если аккаунт в соцсетях закрыт настройками приватности, то вопросов у работодателя возникнуть не должно, если же страница открыта, потенциальный сотрудник должен быть готов отвечать за ее наполнение. Об этом НСН заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.
Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что почти 40% опрошенных работодателей изучают профиль кандидатов в социальной сети. При этом 30% респондентов делают это формально, а 10% признались, что профили в соцсетях влияют на решение о найме сотрудника. Мурадян заявил, что профиль в соцсетях действительно важен для потенциальных работодателей.
«Если человек пользуется своей личной страницей, продвигает свой “личный бренд” и занимается развитием профессиональной социальной сети, то это больше плюс, чем минус. При этом совершенно нормально, если у человека аккаунт скрыт настройками приватности, даже если там непристойный контент. Вопросы возникают только тогда, когда он начинает добавлять в друзья контрагентов, пиарщиков, начальство и потом публикует непотребный контент. Также “красным флагом” могут стать подписки на сомнительные, непристойные аккаунты, уничижительные шутки в профиле. Кроме того, важно понимать: если вы указываете в соцсетях место работы, вы несете ответственность за все, что публикуете. Иначе в случае нападок журналистов урон компании обеспечен», — сказал Мурадян.
Ранее исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» показало, что примерно 46% работодателей проводят специальные мероприятия для укрепления отношений в коллективе.
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