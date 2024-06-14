Число предложений стажировок в России за год увеличилось на 68%
Весной количество объявлений о стажировках выросло на 68% по сравнению с таким же периодом 2023 года. В самые популярные направления у работодателей для стажировок вошли профессии водителя-экспедитора (8,2% от всех вакансий) и комплектовщика (7,2%). Это следует из данных исследования «Авито Работы», которое имеется в распоряжении НСН.
На третьем месте расположилась должность продавца-консультанта (5,2%), а на четвертом и пятом – повара (4,8%) и продавца-кассира (3,6%).
В список профессий с наименьшим предложением о стажировках за этот период вошли оператор колл-центра (3,1%), водитель- дальнобойщик (2,7%), менеджер по работе с клиентами (2%) и водитель самосвала (1,9%).
При этом самый большой прирост вакансий с оплачиваемыми стажировками пришелся на должности слесаря и сварщика – за год количество предложений для первого увеличилось в 4,1 раза, а для второго – в 3,8 раза.
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