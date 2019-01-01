КПРФ пообещала защитить «намоленный» мавзолей от Поклонской

«Поклонской крепко промыли мозги. И не только ей. Отчего по Сталину тоскует 70% населения? По чему тоскует народ? 1917 год произошел не от хорошей жизни. Это надо всем осознать – Поклонским, Петровым, Сидоровым, Сванидзе… Не большевики принудили царя расписаться в своем бессилии. Их там и близко не было. Да, была партия, бегали за рубежом, как сейчас Каспаровы бегают за рубежом – были в Союзе уважаемые люди. Это царь привел Россию к революции. Надо это понимать. А возьмем 1941 год. Тогдашнее руководство с Мавзолея принимало парад. Прямо от него шли на войну! Какой же это пережиток? Это символ победы! Все руководство Советского Союза стояло и в 41-м и в 45-м, когда был парад Победы. Все штандарты были брошены к Мавзолею! Это святое место! Намоленное. Это гордость нашей страны. Советского Союза, Российской Федерации», - подчеркнул он.

Коммунист объяснил, почему мавзолей нельзя считать «пережитком прошлого». «Тогда все что угодно можно назвать пережитком прошлого. Наши деды и родители – это тоже пережиток прошлого? Это память! Память, которую оставило то поколение, благодарное Ленину за бессмертную идею – социальной справедливости. Путин в своем послании тоже говорит о социальной справедливости. Ее же сегодня нет! Почему 19 миллионов сегодня за чертой бедности? А остальные у черты?», - сказал он.

Напомним, 22 апреля исполняется 149 лет со дня рождения лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина).

