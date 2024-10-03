Леус: Сильные магнитные бури накроют Землю в ближайшие двое суток

Леус уточнил, что уже 3 октября после 21:00 по московскому времени начнется слабая магнитная буря класса G1. Интенсивность возмущений будет постепенно увеличиваться и достигнет класса G3 (сильная магнитная буря) после 6:00 4 октября. В дальнейшем магнитная буря будет колебаться от слабой до сильной и продлится до 21:00 по Москве 5 октября.

Слабые возмущения геомагнитного поля сохранятся и 6 октября, пообещал Леус, но они уже не будут достигать уровня магнитных бурь. В спокойное состояние магнитосфера Земли вернется в начале следующей недели, отметил синоптик.

Леус предупредил, что магнитная буря способна вызвать сбои напряжения в промышленных сетях, спровоцировать нарушения коротковолновой связи и стать причиной сбоев в работе энергосистем. Также может расшириться география наблюдений за полярными сияниями.

Ранее замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин заявил, что сентябрь 2024 года стал самым жарким осенним месяцем в столице за почти 150 лет метеорологических наблюдений.

