Леус: Сильные магнитные бури накроют Землю в ближайшие двое суток
Сильные магнитные бури продлятся до 21:00 (мск) 5 октября. Об этом в своем Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он отметил, что 1 октября на Солнце начался новый период активности, стартовавший с исключительно сильной вспышки (второй по интенсивности в текущем 25-м солнечном цикле). На основе анализов данных искусственных спутников Земли ученые пришли к выводу, что жители планеты столкнутся в ближайшее время с продолжительными и сильными магнитными бурями, добавил синоптик.
Леус уточнил, что уже 3 октября после 21:00 по московскому времени начнется слабая магнитная буря класса G1. Интенсивность возмущений будет постепенно увеличиваться и достигнет класса G3 (сильная магнитная буря) после 6:00 4 октября. В дальнейшем магнитная буря будет колебаться от слабой до сильной и продлится до 21:00 по Москве 5 октября.
Слабые возмущения геомагнитного поля сохранятся и 6 октября, пообещал Леус, но они уже не будут достигать уровня магнитных бурь. В спокойное состояние магнитосфера Земли вернется в начале следующей недели, отметил синоптик.
Леус предупредил, что магнитная буря способна вызвать сбои напряжения в промышленных сетях, спровоцировать нарушения коротковолновой связи и стать причиной сбоев в работе энергосистем. Также может расшириться география наблюдений за полярными сияниями.
Ранее замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин заявил, что сентябрь 2024 года стал самым жарким осенним месяцем в столице за почти 150 лет метеорологических наблюдений.
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