Сентябрь стал самым жарким за 150 лет в Москве
Сентябрь 2024 года стал самым жарким осенним месяцем в столице за почти 150 лет метеорологических наблюдений. Об этом в ходе V Северного форума по устойчивому развитию в Якутске заявил замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.
Форум проходит в Якутске с 24 по 27 сентября, в нем участвуют свыше 500 экспертов из 10 стран мира. На нем затрагиваются проблемы регионов Арктики, а также повышения качества жизни в северных регионах.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что «бабье лето» в Московском регионе наступит не раньше октября.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru