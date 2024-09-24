Сентябрь стал самым жарким за 150 лет в Москве

Форум проходит в Якутске с 24 по 27 сентября, в нем участвуют свыше 500 экспертов из 10 стран мира. На нем затрагиваются проблемы регионов Арктики, а также повышения качества жизни в северных регионах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что «бабье лето» в Московском регионе наступит не раньше октября.

