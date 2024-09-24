Сентябрь стал самым жарким за 150 лет в Москве

Сентябрь 2024 года стал самым жарким осенним месяцем в столице за почти 150 лет метеорологических наблюдений. Об этом в ходе V Северного форума по устойчивому развитию в Якутске заявил замдиректора Гидрометеорологического научно-исследовательского центра России Юрий Варакин.

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Форум проходит в Якутске с 24 по 27 сентября, в нем участвуют свыше 500 экспертов из 10 стран мира. На нем затрагиваются проблемы регионов Арктики, а также повышения качества жизни в северных регионах.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что «бабье лето» в Московском регионе наступит не раньше октября.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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