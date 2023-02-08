США сняли санкции с Григория Лепса

Речь идёт об ограничениях, которые были наложены на певца в 2013 году по подозрению в том, что он связан с мафией из преступного синдиката «Братский круг».

Также в сообщении Минфина США говорится, что санкции были сняты с криминальных авторитетов из республик бывшего СССР — Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.

Ранее Лепс попал в санкционный список Евросоюза. Кроме него ограничения были введены против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, телеведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, режиссёра Никиты Михалкова, сообщает НСН.

