США сняли санкции с Григория Лепса

Народный артист РФ Григорий Лепс был исключён из санкционного списка США, сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

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Речь идёт об ограничениях, которые были наложены на певца в 2013 году по подозрению в том, что он связан с мафией из преступного синдиката «Братский круг».

Также в сообщении Минфина США говорится, что санкции были сняты с криминальных авторитетов из республик бывшего СССР — Владислава Леонтьева и Игоря Шлыкова.

Ранее Лепс попал в санкционный список Евросоюза. Кроме него ограничения были введены против вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, телеведущих Бориса Корчевникова и Марины Ким, писателя и блогера Дмитрия Пучкова, режиссёра Никиты Михалкова, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КриминалСанкцииСанкции СШАГригорий Лепс
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