Психолог: Татуировки - это элемент мазохизма и недовольства собой
Клинический психолог рассказал НСН, кто не жалеет о сделанных тату в старости.
Татуировка является свидетельством того, что её обладатель стремится выделиться среди других. Такого мнения придерживается 43% респондентов опроса ВЦИОМ. Ещё 41% считает тату данью моде. Лишь 27% опрошенных видят татуировки знаком того, что человек сидел в тюрьме, а 20% — стремлением к красоте.
Желание украсить своё тело тату говорит о болезненном недовольстве собой, отметил в эфире НСН клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. При этом, утверждает он, существенный вклад в неуверенность людей в собственной привлекательности вносит масс-медиа, широко представляя отретушированные образы «идеальных» тел знаменитостей.
«Уверен, что большинство татуировок сейчас делается как дань моде. Но здесь стоит заметить, что если человек украшает своё тело, значит, без этих украшений оно ему не нравится. Здесь есть некий элемент мазохизма и недовольства собой, а также попытка себя улучшить, причём не за счёт труда над своим телом, а максимально простым способом. Да, через боль, но без усилий. Это болезненное недовольство собой влечёт людей, в основном молодых, к переделыванию своего тела. А внушается это недовольство масс медиа, которые показывают отфотошопленных звёзд. На этой же базе зиждется вся косметическая хирургия», — напомнил психолог.
В некоторых случаях любовь к татуировкам становится зависимостью, сопоставимой с алкогольной, добавил Михаил Хорс.
«Зависимость от бодимодификаций — это отдельный вид зависимости. А механизм тот же самый, что и с алкоголем. Алкоголик выпивает, на время успокаивается, потом начинает страдать. Здесь то же самое — они делают татуировку, ей любуются, потом она переходит в разряд привычной, и они начинают мечтать о следующей. У многих есть эта зависимость, иногда даже они начинают чувствовать себя дискомфортно, пока не набьют следующее тату. Это психологический аналог ломки. Они начинают немного навязчиво об этом думать, тратить на это силы и время, которые могли бы посвятить каким-то реальным достижениям», — рассказал собеседник НСН.
Однако с годами часть татуированных людей испытывает сожаление и разочарование из-за своих несмываемых меток. Исключение, по мнению психолога, составляют «профессиональные подростки», не меняющие на протяжении жизни социальный статус.
«Эффект сожаления есть, особенно при взрослении, когда зачастую меняется социальная группа. Есть профессиональные подростки, которые всю жизнь ходят в кедах, шапочках-колпачках, на самокатах, но это одна история — инфантилизация. Но здоровый человек взрослеет, проходит через эти кризисные истории и входит в новый социум. Если в этом социуме люди не татуированные, конечно, у него происходит некое разочарование. Плюс не надо забывать, что с годами тело не молодеет», — напомнил Михаил Хорс.
Иного мнения придерживается лидер группы «Пилот» Илья Чёрт. В эфире НСН он рассказал о своём отношении к татуировкам, а также объяснил, почему ему не жалко собственное тело, покрытое многочисленными тату.
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