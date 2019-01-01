Психолог: Татуировки - это элемент мазохизма и недовольства собой

Татуировка является свидетельством того, что её обладатель стремится выделиться среди других. Такого мнения придерживается 43% респондентов опроса ВЦИОМ. Ещё 41% считает тату данью моде. Лишь 27% опрошенных видят татуировки знаком того, что человек сидел в тюрьме, а 20% — стремлением к красоте.

Желание украсить своё тело тату говорит о болезненном недовольстве собой, отметил в эфире НСН клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс. При этом, утверждает он, существенный вклад в неуверенность людей в собственной привлекательности вносит масс-медиа, широко представляя отретушированные образы «идеальных» тел знаменитостей.

«Уверен, что большинство татуировок сейчас делается как дань моде. Но здесь стоит заметить, что если человек украшает своё тело, значит, без этих украшений оно ему не нравится. Здесь есть некий элемент мазохизма и недовольства собой, а также попытка себя улучшить, причём не за счёт труда над своим телом, а максимально простым способом. Да, через боль, но без усилий. Это болезненное недовольство собой влечёт людей, в основном молодых, к переделыванию своего тела. А внушается это недовольство масс медиа, которые показывают отфотошопленных звёзд. На этой же базе зиждется вся косметическая хирургия», — напомнил психолог.