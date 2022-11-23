Ледяной дождь в Москве повторил рекорд 1965 года

За сутки в Москве выпало 8 миллиметров осадков, что соотносимо с рекордом влажности 1965 года, сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня в столице, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 миллиметров осадков (4 миллиметра за ночь и 4 миллиметра в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года, который считается самым влажным 22 ноября за все время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ с 1949 года», - заявил синоптик.

Ледяной дождь шел в ряде районов столицы 22 ноября. Он пришёл на смену снегопаду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото НСН
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