Ледяной дождь в Москве повторил рекорд 1965 года

«Сегодня в столице, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 миллиметров осадков (4 миллиметра за ночь и 4 миллиметра в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года, который считается самым влажным 22 ноября за все время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ с 1949 года», - заявил синоптик.

Ледяной дождь шел в ряде районов столицы 22 ноября. Он пришёл на смену снегопаду, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

