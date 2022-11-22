Москву накрыл ледяной дождь, перемежаемый ливнем
Ледяной дождь идёт в ряде районов российской столицы. Он пришёл на смену снегопаду, информирует Гидрометцентр РФ.
Официально осадки в виде ледяного дождя зарегистрированы на двух метеорологических станциях Москвы - ВДНХ и Балчуг. За последние 12 часов в мегаполисе выпало от 4 до 6 мм осадков. При этом высота снежного покрова составляет от 11 до 12 см, уточняют синоптики.
Температура воздуха в центре столицы на 10:10 мск составляла – 1,7 °C. Такой значение показывала метеостанция, расположенная на крыше здания Гидрометцентра в районе метро «Краснопресненская».
Временами ледяной дождь превращается в обычный ливень. Ранее МЧС распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столичном регионе. До 21:00 вторника в Москве и области действует повышенный, «желтый» уровень погодной опасности.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в столице сегодня утром наблюдались 8-балльные пробки. Вечером возможны заторы до 9 баллов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru