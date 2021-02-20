Лазарев ответил на слухи о романе с Топаловым
Певец Сергей Лазарев заявил, что его отношения с певцом Владом Топаловым не всегда были хорошими, особенно в период существования группы «SMASH!». Но музыкантам удалось сохранить дружбу. Об этом пишет «Собеседник».
Лазарев признался, что к слухам о своей нетрадиционной ориентации относится спокойно. По словам артиста, он привык к тому, что о нем пишут неправду.
«Мне кажется, своей работой и жизненными принципами я уже давно заслужил право жить так, как я хочу!», - передает слова Лазарева издание «Собеседник».
Слухи о романе между Сергеем Лазаревым и Владом Топаловым появились после зимних каникул, когда артисты были замечены вместе на Бали.
Топалов отдыхал там со своей женой ведущей Региной Тодоренко. Сергей Лазарев также проводил каникулы у океана на Бали.
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