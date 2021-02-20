Лазарев ответил на слухи о романе с Топаловым

Певец Сергей Лазарев заявил, что его отношения с певцом Владом Топаловым не всегда были хорошими, особенно в период существования группы «SMASH!». Но музыкантам удалось сохранить дружбу. Об этом пишет «Собеседник».

Лазарев признался, что к слухам о своей нетрадиционной ориентации относится спокойно. По словам артиста, он привык к тому, что о нем пишут неправду.