Камиль Ларин предложил обеспечить малоимущих жильем, а уже потом интернетом

Актер отреагировал в эфире НСН на предложение Дмитрия Медведева компенсировать малоимущим расходы на интернет.

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев выступил с инициативой компенсировать затраты на доступ к интернету семьям с низкими доходами.

Актер театра и кино Камиль Ларин в беседе с НСН отметил, что малоимущих сначала нужно обеспечить жильем, чтобы было куда проводить интернет.

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«Малоимущим семьям надо помогать, надо оплачивать расходы на интернет, проводить этот интернет, надо закупать компьютеры, но и помогать с жильем. Надо начинать с малого, я считаю. Сначала помочь с жилплощадью, а потом уже проводить интернет и оплачивать его», – сказал он.

Также Ларин в интервью НСН анонсировал выход собственного сборника сказок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СемьяДмитрий МедведевКамиль Ларин
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