Камиль Ларин предложил обеспечить малоимущих жильем, а уже потом интернетом

«Малоимущим семьям надо помогать, надо оплачивать расходы на интернет, проводить этот интернет, надо закупать компьютеры, но и помогать с жильем. Надо начинать с малого, я считаю. Сначала помочь с жилплощадью, а потом уже проводить интернет и оплачивать его», – сказал он.

Также Ларин в интервью НСН анонсировал выход собственного сборника сказок.

