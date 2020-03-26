Мусульмане молятся дома, христиане уповают на Господа

В Москве на время объявленной нерабочей недели планируется ограничить посещение храмов, мечетей, молельных домов и других религиозных учреждений из-за коронавируса. Соответствующий указ мэр города Сергей Собянин, как утверждают СМИ, подпишет 26 марта.

Заместитель председателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов заявил НСН, что мусульмане России молятся дома, а проповеди слушают через интернет.

«С 18 марта карантин начался в мечетях, причем не только Москвы, но во многих регионах. Коллективные, в том числе, пятничные молитвы уже под запретом. Верующие с пониманием к этому отнеслись, молитвы можно совершать и в домашних условиях. При этом мы проводим онлайн-проповеди и лекции, тем более, что такая возможность есть. В прошлую пятницу наши верующие могли послушать проповедь имама из мечети, но сами они мечеть не посещали, совершая молитву в домашних условиях», - отметил Рушан Аббясов.

В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РБК сказали, что «не располагают информацией об ограничении богослужений». Ранее Церковь заявляла, что не будет отменять службы из-за коронавируса.

Протоиерей Димитрий Смирнов, настоятель храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской, в беседе с НСН пояснил, что не боится никаких инфекций, потому что уповает на Господа.

«Церковь у нас отделена от государства, и у нас есть священноначалие, которое принимает решение. Я спокойно отношусь к этой инфекции. Так же спокойно как к холере, чуме, проискам Соединенных Штатов. Бог всегда с нами», - уверен клирик РПЦ.

К утру 26 марта в России зарегистрировали 658 случаев COVID-19, 410 из них приходятся на Москву. За сутки число заболевших увеличилось на 163.

