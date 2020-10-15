Кулясов: интервью с Навальным вызвало еще больше вопросов

«Этого и следовало ожидать. Эта история очень и очень мутная. Я, конечно же, желаю Алексею здоровья, но после его интервью у одного известного блогера, лично у меня вопросов стало еще больше, чем было», – признался он.

Ранее Алексей Навальный лично рассказал журналисту Юрию Дудю детали всего произошедшего с ним на борту самолета Томск-Москва.

Кулясов в эксклюзивном интервью НСН предложил чиновникам ввести дополнительный учебный год вместо повторного перевода детей на дистанционное обучение из-за роста случаев заражения коронавирусом.

