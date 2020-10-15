Кулясов: интервью с Навальным вызвало еще больше вопросов
Лидер группы «Анимация» в эфире НСН назвал «мутной» всю ситуацию вокруг оппозиционера.
Европейский союз согласовал санкции против шести человек и одной организации из России в связи с делом Алексея Навального. Российский МИД пообещал зеркально ответить на эти действия.
Лидер группы «Анимация» Константин Кулясов в эфире НСН назвал мутной всю ситуацию вокруг оппозиционера.
«Этого и следовало ожидать. Эта история очень и очень мутная. Я, конечно же, желаю Алексею здоровья, но после его интервью у одного известного блогера, лично у меня вопросов стало еще больше, чем было», – признался он.
Ранее Алексей Навальный лично рассказал журналисту Юрию Дудю детали всего произошедшего с ним на борту самолета Томск-Москва.
Кулясов в эксклюзивном интервью НСН предложил чиновникам ввести дополнительный учебный год вместо повторного перевода детей на дистанционное обучение из-за роста случаев заражения коронавирусом.
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