Кубинские разработчики: вакцина Abdala на 100% эффективна против тяжелых форм COVID-19
Разработчики кубинской вакцины от коронавируса Abdala заявили, что препарат показывает стопроцентную эффективность против тяжелых форм инфекции и летального исхода. Об этом они рассказали агентству Prensa Latina.
Результаты получены в ходе третьей фазы клинических испытаний, отмечает ТАСС.
«Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний [вакцины от коронавируса] Abdala, результаты отличные», - заявил директор Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала, где разработали вакцину.
По словам Айалы, фокус-группу испытаний эффективности препарата планируется увеличить до 300 тыс. человек.
Ранее Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы разрешил экстренно применить вакцину от коронавируса Abdala. Куба во второй половине июня завершила клинические испытания препарата с результатами эффективности препарата 92,28%.
Напомним, На Кубе 11 июля прошли стихийные акции протеста, в которых приняли участие тысячи человек. Люди вышли на улицы в десятках кубинских городов, выступая против ухудшения экономической ситуации на Кубе в период пандемии, потребовали экономических и политических свобод, отставки властей и доступа к вакцинам против коронавируса.
Россия при необходимости будет готова помочь Кубе с вакциной, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Безусловно, наша страна однозначно будет участвовать в этом процессе. В каком виде – в поставках ли, предлагая производство по нашим технологиям – это вопрос изучения реальных возможностей. Это в случае, если Куба обратится, а ведь она, может, и не попросит помощи. Я уверен, что мы им точно предлагали, как мы предложили Индии, производить по нашим технологиям вакцину «Спутник V» у них в стране. Индия сейчас производит нашу вакцину и прививает своих граждан», - отметил Онищенко.
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