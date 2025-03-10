Анапа требует взыскать с владельцев потерпевших крушение танкеров 211 млн рублей
Власти Анапы обратились в суд с требованием взыскать 211 млн рублей с владельцев потерпевших крушение в Чёрном море танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.
В мэрии указали, что речь идёт о сумме, которая уже оплачена городом по контрактам «для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС».
«Данная сумма не является окончательной, и в дальнейшем администрация намерена увеличить исковые требования», - добавили в администрации Анапы.
Ранее в мэрии курорта заявили, что в городе появится памятник волонтерам, ликвидирующим последствия разлива мазута в Чёрном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru