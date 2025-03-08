«Рабочие праздники!»: Алиса Вокс сравнила подарки на 8 марта

Алиса Вокс призналась НСН, что сам подарок не имеет для нее значение, а "дорого внимание".

Певица, радиоведущая и экс-вокалистка группы «Ленинград» Алиса Вокс заявила НСН, что игнорирование 8 марта со стороны мужчины - худший подарок. Певица также призналась, что все праздники отмечает на сцене и не видит в этом ничего плохого.

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«Самый ужасный подарок на 8 марта - это его отсутствие. Ненормально, когда человек просто игнорирует этот праздник или говорит, что у него не было времени, что он забыл. Это очень угнетает, когда нет ни цветочка, ни открытки, нарисованной от руки. Это ведь не требует ни денег, ни сложной логистики. У меня так было в первом браке, и это очень неприятно», - сказала собеседница НСН.

Вокс заявила, что любит сюрпризы и рассказала, какой подарок на 8 марта считается традиционным в ее семье.

«На 8 марта у нас с мужем традиционным подарком являются цветы о обязательно открыточка. Самые лучшие подарки на 8 марта - это что-то небольшое, но нужное. Я ничего не имею против косметики на 8 марта. В прошлом году муж мне подарил отличный набор косметики с ретинолом. В этом году он мне подарил отличный набор медицинской косметики. Конечно, я люблю сюрпризы, но если человек заранее озаботился, подумал и подарил. Совершенно неважно, что это будет – цветы, открытка или тортик. Важно, что человек подумал о своей любимой женщине», - призналась певица.
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Она также рассказала, что отпразднует Международный женский день на сцене.

«Как для любого другого артиста, для меня все праздники – это рабочие дни. Мы, артисты, призваны развлекать наших дорогих зрителей, когда они отдыхают. Я очень редко отмечаю праздник именно в качестве потребителя. В основном я всегда все праздники провожу на сцене, я уже привыкла к такому формату. В этом году 8 марта я тоже проведу на сцене», - заключила артистка.

Ранее лидер группы «Мураками» Диляра Вагапова заявила в интервью НСН, что Международный женский день – это праздник, который напоминает о приходе весны.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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