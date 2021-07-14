Глава Крыма назвал катастрофой несоблюдение масочного режима в транспорте

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что, по его ощущениям, маски в общественном транспорте используют до 10% пассажиров, сообщает РИА Новости.

По его словам, несоблюдение масочного режима - это катастрофа, и следует принять дополнительные меры.

«В общественном транспорте действительно катастрофа с точки зрения соблюдения противоэпидемических мер. По транспорту будет проведено рабочее совещание и приняты дополнительные меры по усилению работы», - отметил Аксенов.

Кроме того, на заседании регионального оперштаба глава республики поручил «максимально отменить» все увеселительные мероприятия.

Ранее Аксенов заявил, что за 13 июля на полуострове был обновлён антирекорд по числу заражений коронавирусом - было выявлено 375 новых случаев, сообщает RT.

