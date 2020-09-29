Народный артист СССР Башмет попал в больницу с COVID-19

Народный артист СССР, дирижёр и альтист Юрий Башмет госпитализирован с подозрением на коронавирус. Диагноз уже подтверждён, проводится соответствующее лечение, проинформировали в Русском концертном агентстве, передает RT.

Состояние маэстро медики оценивают как средней тяжести, у него одышка и воспаление лёгких на фоне COVID-19 . Вместе со всемирно известным музыкантом госпитализирована также его супруга, уточняет Ura.ru.

4 октября в концертном зале «Зарядье» должен был состояться концерт Юрия Башмета и Всероссийского юношеского симфонического оркестра, которым он руководит. Выступление пока не отменено, отмечает РИА ФАН.

В России за последние сутки выявлено 8 232 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее было подтверждено на 100 случаев меньше. За сутки вылечились 7 555 человек, всего же с начала эпидемии выздоровели 669 026 пациентов. Умерли за последние 24 часа от COVID-19 139 человек.

