Башмета выписали из больницы после перенесённого COVID-19

Народный артист СССР Юрий Башмет, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выписан из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства. Там уточнили, что дирижер и альтист в данный момент продолжает восстанавливаться после болезни дома. Башмет чувствует себя хорошо и надеется, что «уже очень скоро сможет выйти на сцену и встретиться со слушателями».

О том, что народный артист СССР, дирижёр и альтист Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом стало известно 29 сентября. Об этом сообщили в Русском концертном агентстве.

Состояние маэстро медики оценивали как средней тяжести, у него одышка и воспаление лёгких на фоне COVID-19 . Вместе со всемирно известным музыкантом госпитализирована также его супруга.