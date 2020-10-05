Башмета выписали из больницы после перенесённого COVID-19

Народный артист СССР Юрий Башмет, у которого ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, выписан из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Русского концертного агентства. Там уточнили, что дирижер и альтист в данный момент продолжает восстанавливаться после болезни дома. Башмет чувствует себя хорошо и надеется, что «уже очень скоро сможет выйти на сцену и встретиться со слушателями».

О том, что народный артист СССР, дирижёр и альтист Юрий Башмет госпитализирован с коронавирусом стало известно 29 сентября. Об этом сообщили в Русском концертном агентстве.

Состояние маэстро медики оценивали как средней тяжести, у него одышка и воспаление лёгких на фоне COVID-19 . Вместе со всемирно известным музыкантом госпитализирована также его супруга.

Нетребко госпитализирована с коронавирусом

Между тем, 23 сентября стало известно, что Анна Нетребко вылечилась от коронавирусной инфекции и выписалась из больницы. Об этом оперная певица и народная артистка России рассказала в своём Instagram.

«Спешу сообщить, что вчера меня выписали из больницы, и я избавилась от заразы под названием COVID», — сообщила подписчикам Нетребко. Кроем того, певица поблагодарила медиков столичной клинической больницы № 52 – там она проходила лечение от коронавируса.

Кроме того, Анна Нетребко рассказала, что провела в клинике восемь дней. По словам артистки, болезнь у неё протекала тяжело из-за ослабленных легких. Ей диагностировали пневмонию средней тяжести, однако к аппарату ИВЛ не подключали.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:МузыкантыКоронавирусБольницаЮрий Башмет
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