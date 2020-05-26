Путин назвал дату проведения «Бессмертного полка» в России

«Предлагаю провести марш "Бессмертного полка" 26 июля - это еще один день нашей ратной славы, в день Военно-Морского флота России», - сказал глава государства в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.



Президент при этом поручил оценить риски и в случае необходимости перенести шествие на более позднюю дату, передает РИА ФАН.



В ходе того же совещания Путин распорядился провести Парад Победы по случаю 75-летия разгрома нацистской Германии 24 июня. Он отдал Шойгу приказ о начале подготовки к мероприятию с соблюдением максимальных мер безопасности.

