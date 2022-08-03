Кожухов: Большинству россиян поездки за границу не по карману

Большинство россиян, которые все же ездят за границу, предпочитают бюджетные курортные страны.

«Традиционно в России пользуются популярностью курортные места и более-менее бюджетные, такие как Таиланд, Вьетнам. Традиционно у нас огромное количество людей, которые неровно дышат к Индии и мечтают попасть в какой-нибудь Ашрам. Это те места, где можно поваляться на пляже, отдохнуть от нашей долгой зимы. Кроме того, в туризме есть мода, так же как и в одежде. Она не всегда чем-то объясняется внятным. Например, вдруг появляется мода на Чили или на Перу и все начинают мечтать туда попасть», – отметил путешественник с большим стажем.

По мнению Кожухова, сейчас при выборе страны для путешествия не стоит руководствоваться списком «дружественных и недружественных стран», составленным политиками. Весь мир гостеприимен.

«Мне это напоминает какие-то дремучие советские времена, когда каждого, кто возвращался из-за границы, спрашивали, а как к «нашим» относятся. Люди думали, что где-то там далеко относятся к «нашим» как-то не так, как «не нашим». Это полная чушь! Никого не интересуют ни ваши, ни наши. Никто толком не знает ни то, где Россия находится, ни с чем ее едят. Ну, может быть, сейчас это знание увеличилось вследствие известных событий. Но вот специально, чтобы где-нибудь люди относились хуже или лучше к русским и нерусским – этого нет. Это глупые выдумки неумных людей. Гостеприимен весь мир, а куда ехать, это вопрос личный. Куда душа зовет, на что денег хватит, что наиболее интересно – туда и надо ехать», – уверен президент «Клуба путешествий».

В первой половине лета россияне чаще всего отдыхали в Турции, Киргизии и Армении, сообщили ранее в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

