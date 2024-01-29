«Кот в переноске, владелец следит»: Гендиректор РЖД высказался о гибели Твикса

«У меня две собаки и кот. И я не представляю, чтобы животные не в домашней среде остались без контроля», - сказал Белозёров Life.ru, комментируя скандал с высадкой на мороз кота Твикса.



По словам гендиректора РЖД, за перевозку животного в поезде сейчас отвечают хозяева, но мир вокруг меняется, а значит, и система перевозки животных должна меняться, отметил Белозёров.

Ранее против проводницы, высадившей из поезда кота Твикса в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

