«Кот в переноске, владелец следит»: Гендиректор РЖД высказался о гибели Твикса

Гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозёров заявил о необходимости усовершенствования правил перевозки животных.

Уголовное дело возбудили после гибели выброшенного из поезда кота Твикса

«У меня две собаки и кот. И я не представляю, чтобы животные не в домашней среде остались без контроля», - сказал Белозёров Life.ru, комментируя скандал с высадкой на мороз кота Твикса.

По словам гендиректора РЖД, за перевозку животного в поезде сейчас отвечают хозяева, но мир вокруг меняется, а значит, и система перевозки животных должна меняться, отметил Белозёров.

Ранее против проводницы, высадившей из поезда кота Твикса в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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