«Кот в переноске, владелец следит»: Гендиректор РЖД высказался о гибели Твикса
Гендиректор и председатель правления РЖД Олег Белозёров заявил о необходимости усовершенствования правил перевозки животных.
«У меня две собаки и кот. И я не представляю, чтобы животные не в домашней среде остались без контроля», - сказал Белозёров Life.ru, комментируя скандал с высадкой на мороз кота Твикса.
По словам гендиректора РЖД, за перевозку животного в поезде сейчас отвечают хозяева, но мир вокруг меняется, а значит, и система перевозки животных должна меняться, отметил Белозёров.
Ранее против проводницы, высадившей из поезда кота Твикса в Кирове, возбудили уголовное дело, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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