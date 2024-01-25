Уголовное дело возбудили после гибели выброшенного из поезда кота Твикса

Уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным возбудили после гибели кота Твикса, выброшенного из поезда в Кирове, пишет ТАСС со ссылкой на юриста Сергея Егорова, который представляет интересы владельца кота.

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Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным из-за гибели кота Твикса, которого проводница приняла за бездомного и выгнала из поезда в Кирове, напоминает «Радиоточка НСН».

РЖД в свою очередь изменило внутренние правила, связанные с перевозкой животных.

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