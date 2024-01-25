Уголовное дело возбудили после гибели выброшенного из поезда кота Твикса

Ранее глава Следкома Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным из-за гибели кота Твикса, которого проводница приняла за бездомного и выгнала из поезда в Кирове, напоминает «Радиоточка НСН».

РЖД в свою очередь изменило внутренние правила, связанные с перевозкой животных.

