СМИ: на высадившую кота Твикса из поезда проводницу завели уголовное дело

«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», - заявил собеседник агентства.

Накануне заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что проводницу временно отстранили от работы. В компании пообещали изменить правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их на улицу.

Проводница поезда №71 Екатеринбург - Санкт-Петербург высадила Твикса в 20-градусный мороз. Домашнее животное искали десятки волонтеров. 20 января кота нашли мертвым недалеко от вокзала, напоминает «Радиоточка НСН».

