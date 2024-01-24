СМИ: на высадившую кота Твикса из поезда проводницу завели уголовное дело
Против проводницы, высадившей из поезда кота Твикса в Кирове, возбудили уголовное дело, передает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Сегодня в отношении проводницы возбуждено уголовное дело», - заявил собеседник агентства.
Накануне заместитель гендиректора РЖД Иван Колесников сообщил, что проводницу временно отстранили от работы. В компании пообещали изменить правила перевозки животных - проводники не смогут высаживать их на улицу.
Проводница поезда №71 Екатеринбург - Санкт-Петербург высадила Твикса в 20-градусный мороз. Домашнее животное искали десятки волонтеров. 20 января кота нашли мертвым недалеко от вокзала, напоминает «Радиоточка НСН».
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