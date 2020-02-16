Костромские власти оправдались за шутку губернатора про борьбу с коррупцией

В пресс-службе главы Костромской области разъяснили высказывание губернатора Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Представители ведомства отметили, что заявление Ситникова было ответом на конкретный вопрос местного журналиста, который назвал бесплатное предоставление зала для пресс-конференции губернатора региона проявлением коррупции.

«Сергей Константинович ответил, что проведение такого общественно-значимого и общественно-полезного мероприятия как встреча со СМИ, вряд ли можно считать коррупционным подарком конкретно губернатору», — цитирует Газета.ru представителя пресс-службы Костромской области.