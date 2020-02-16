Костромские власти оправдались за шутку губернатора про борьбу с коррупцией
В пресс-службе главы Костромской области разъяснили высказывание губернатора Сергея Ситникова о том, что борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Представители ведомства отметили, что заявление Ситникова было ответом на конкретный вопрос местного журналиста, который назвал бесплатное предоставление зала для пресс-конференции губернатора региона проявлением коррупции.
«Сергей Константинович ответил, что проведение такого общественно-значимого и общественно-полезного мероприятия как встреча со СМИ, вряд ли можно считать коррупционным подарком конкретно губернатору», — цитирует Газета.ru представителя пресс-службы Костромской области.
В ведомстве также заявили, что Ситников не критиковал антикоррупционного законодательства, а указал на некоторые недостатки существующих мер.
Напомним, в ходе пресс-конференции губернатор Костромской области Сергей Ситников заявил, что в России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции.
Ранее эксперт Национального антикоррупционного комитета (НАК) Виктор Цымбал в эфире НСН оценил данные Счетной палаты о том, что в России ежегодно из бюджета воруют порядка 3 млрд рублей. Эксперт отметил, что, с одной стороны, эти цифры могут быть вершиной айсберга, с другой - в России не осталось неприкасаемых, кто не может быть уличен в коррупции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украинские браконьеры, задержанные в Крыму, признали вину
- Костромские власти оправдались за шутку губернатора про борьбу с коррупцией
- В Китае в два раза сократилась доля тяжелобольных коронавирусом
- В Госдуме отреагировали на заявление РПЦ про гражданских жен-«бесплатных проституток»
- Костромской губернатор объявил борьбу с коррупцией страшнее коррупции