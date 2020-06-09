Коронавирус способен размножаться в мышце сердца
Коронавирус способен размножаться в мышце сердца. Об этом рассказал академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова Юрий Беленков.
По его словам, специалисты ожидают увеличения числа вирусных миокардитов. Медик отметил, что такое явление уже наблюдалось у заболевших, однако могут быть и отсроченные случаи, сообщает РИА Новости.
По словам Беленкова, примерно у 45% пациентов, лечившихся от коронавируса в его клинике, были различные нарушения ритма сердца.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирус был обнаружен у 35,6 тысяч детей до 18 лет. Это 7,5% от общего числа заразившихся в России, передает РИА ФАН. Голикова отметила, что дети в большинстве случаев болеют в легкой или бессимптомной форме.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
485 тыс.+8 595 / сут.
Умерли
6 142+171 / сут.
Выздоровели
242 тыс.+11 709 / сут.
- Депутат Госдумы рассказал, почему нужно отменить ЕГЭ
- 23-й тур Тинькофф РПЛ будет посвящён медикам, борющимся с COVID-19
- Ефремов заявил о готовности помочь семье погибшего по его вине водителя
- В Сибири накрыли группу 14-летних анархистов
- Российская воспитательница убила себя и троих детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru