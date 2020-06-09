Коронавирус способен размножаться в мышце сердца

По словам Беленкова, примерно у 45% пациентов, лечившихся от коронавируса в его клинике, были различные нарушения ритма сердца.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коронавирус был обнаружен у 35,6 тысяч детей до 18 лет. Это 7,5% от общего числа заразившихся в России, передает РИА ФАН. Голикова отметила, что дети в большинстве случаев болеют в легкой или бессимптомной форме.



