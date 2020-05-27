Коронавирус обнаружен ещё у одного игрока «Рубина»
Ещё один игрок ФК «Рубин» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Как сообщает Интефакс, COVID-19 выявлен у защитника казанского клуба Николая Пояркова. В пресс-службе «Рубина» подчеркнули, что все игроки клуба, в том числе, вернувшиеся из-за границы легионеры по прилету в Казань сдали тест на коронавирусную инфекцию. Все они – за исключением анализа Николая Пояркова – показали отрицательный результат.
Известно, что с другими игроками и персоналом команды Поярков не контактировал. В пресс-службе «Рубина» уточнили, что футболист самоизолировался в квартире в Казани.
Напомним, ранее стало известно, что положительный тест на COVID-19 в родном Владикавказе сдал другой игрок «Рубина» Константин Плиев. Он сейчас находится у себя дома в Северной Осетии, отмечает «Свободная пресса».
Ранее НСН писала, что окончательное решение о возможности возобновления сезона-2019/20 Российской премьер-лиги должны принять федеральные и региональные власти. Об этом заявил президент Российского футбольного союза Александр Дюков, передает ТАСС.15 мая стало известно, что исполком РФС единогласно высказался за возобновление РПЛ с 21 июня. Матчи Кубка России, согласно этому решению, должны начаться с 24 июня.
К слову, на паузу в РПЛ, которая вызвана пандемией коронавируса, «Рубин» ушел, находясь на 14-м месте в турнирной таблице.
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