Коронавирус обнаружен ещё у одного игрока «Рубина»

Ещё один игрок ФК «Рубин» сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Как сообщает Интефакс, COVID-19 выявлен у защитника казанского клуба Николая Пояркова. В пресс-службе «Рубина» подчеркнули, что все игроки клуба, в том числе, вернувшиеся из-за границы легионеры по прилету в Казань сдали тест на коронавирусную инфекцию. Все они – за исключением анализа Николая Пояркова – показали отрицательный результат.

Известно, что с другими игроками и персоналом команды Поярков не контактировал. В пресс-службе «Рубина» уточнили, что футболист самоизолировался в квартире в Казани.

Напомним, ранее стало известно, что положительный тест на COVID-19 в родном Владикавказе сдал другой игрок «Рубина» Константин Плиев. Он сейчас находится у себя дома в Северной Осетии, отмечает «Свободная пресса».