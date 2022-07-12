«Давай-давай, гудбай»: Шнуров выпустил новый клип про Беглова

Шнуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал этот запрет «глупой и мелкой местью» Беглова.

В клипе, изобилующем ненормативной лексикой, поется о том, что «он тут ненадолго, а мы тут навсегда».

«Давай-давай, гудбай!» - поется в припеве к песне, название которой также не совсем цензурно. За сутки клип собрал около миллиона просмотров на YouTube.

