«Давай-давай, гудбай»: Шнуров выпустил новый клип про Беглова

Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили новый клип с критикой губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Видео снято на фоне футбольного стадиона, что намекает на недавний запрет группе «Ленинград» выступать на матче за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

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Шнуров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал этот запрет «глупой и мелкой местью» Беглова.

В клипе, изобилующем ненормативной лексикой, поется о том, что «он тут ненадолго, а мы тут навсегда».

«Давай-давай, гудбай!» - поется в припеве к песне, название которой также не совсем цензурно. За сутки клип собрал около миллиона просмотров на YouTube.

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ФОТО: "НАШЕ Радио"
ТЕГИ:Александр БегловГруппа "Ленинград"Сергей Шнуров
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