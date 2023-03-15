Десятки пунктов выдачи Wildberries в регионах присоединились к забастовке

Накануне забастовки начались в Москве. Владельцы пунктов выдачи потребовали от торговой площадки в том числе отмены штрафов за видеонаблюдение и отсутствие пакетов, а также удержаний за возвраты и брак товара.

В среду к забастовкам присоединились десятки точек на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Так, Екатеринбурге бастуют по меньшей мере три пункта выдачи заказов, в Иркутске — 25 точек, в других городах Иркутской области — около 20.

Кроме того, в забастовке участвуют несколько десятков пунктов Wildberries в Забайкалье и Бурятии, около пяти — во Владивостоке. При этом в Благовещенске некоторые точки прекратили работу раньше времени.

