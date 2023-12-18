СМИ: iPhone 16 получит отдельную кнопку для съемки фото и записи видео
В смартфонах серии iPhone 16 появится новая кнопка для съемки фото и записи видео, пишет Bloomberg.
По словам инсайдера Марка Гурмана, кнопка будет расположена на правом торце девайса. Ожидается, что кнопку снарядят сенсорным механизмом управления, чтобы можно было активировать разные команды.
До этого компания Apple выпустила бета-версию iOS, добавив в операционную систему продвинутую защиту от кражи, пишет The Wall Street Journal. Ранее злоумышленники могли поменять пароли на смартфоне, с функцией Stolen Device Protection iPhone не позволит разблокировать устройство, а также сбросить и поменять пароли в аккаунтах. Так, смартфон просто не будет принимать код-пароль для разблокировки, если окажется далеко от дома, передает «Радиоточка НСН».
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