СМИ: iPhone 16 получит отдельную кнопку для съемки фото и записи видео

В смартфонах серии iPhone 16 появится новая кнопка для съемки фото и записи видео, пишет Bloomberg.

По словам инсайдера Марка Гурмана, кнопка будет расположена на правом торце девайса. Ожидается, что кнопку снарядят сенсорным механизмом управления, чтобы можно было активировать разные команды.

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До этого компания Apple выпустила бета-версию iOS, добавив в операционную систему продвинутую защиту от кражи, пишет The Wall Street Journal. Ранее злоумышленники могли поменять пароли на смартфоне, с функцией Stolen Device Protection iPhone не позволит разблокировать устройство, а также сбросить и поменять пароли в аккаунтах. Так, смартфон просто не будет принимать код-пароль для разблокировки, если окажется далеко от дома, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:IphoneСмартфоны

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