«Гарантия и настройка»: Названы проблемы активированных iPhone

«В конечном итоге может быть проблема. В случае с Apple, с момента активации iPhone начинает течь гарантия. Поэтому в текущих условиях, с учетом того, что здесь починить устройства достаточно сложно, официальные гарантии в принципе не работают… В случае какой-то серьезной поломки починить его можно будет только где-нибудь за границей. В общем, если разбег в течение нескольких дней-недель, то это не так критично. Если продается устройство, которое было активировано полгода назад, то потерять даже полгода пусть и сложнодобываемой, но все равно реальной гарантии, обидно», - сказал Петухов.

Также он отметил, что если в iPhone уже вводился Apple ID, то при сбросе он может попросить учетную запись, которая была использована для первичной настройки.

«Если покупка идет в магазине, то проблем быть не должно. Но если вводился какой-то Apple ID, то есть, устройство не просто активировалось, но были пройдены все этапы активации... Тогда при сбросе он, возможно, попросит учетную запись, которая была использована для первичной настройки. Но так, насколько я знаю, обычно никто не делает. Это, скорее, проблема б\у устройств. Иногда это бывает тогда, когда устройство активируют при покупателе с опцией установки нужных приложений и так далее, продавцы часто могут использовать свою учетную запись, таким образом человек может иметь проблемы», - указал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что компания Apple выпустила бета-версию iOS, добавив в операционную систему продвинутую защиту от кражи. До этого злоумышленники могли поменять пароли на смартфоне, однако с функцией Stolen Device Protection iPhone не позволит разблокировать устройство, а также сбросить и поменять пароли в аккаунтах, передает «Радиоточка НСН».

