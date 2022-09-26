«Коммерсант»: Производители микроэлектроники попросили бронь от мобилизации своим сотрудникам
Отечественные производители микроэлектроники и вычислительной техники попросили правительство предоставить своим сотрудникам бронь от мобилизации. Как пишет «Коммерсант», они поясняют, что несмотря на то, что большинство разработчиков электроники и вендоров оборудования формально не обладают статусом предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), но они выполняют госконтракты и для него.
Участники рынка предупреждают, что выпадение ключевых специалистов будет иметь долгосрочные негативные последствия.
На предприятиях, производящих микроэлектронику и вычислительную технику в России трудится порядка 350 тысяч человек, сотрудникам уже приходят повестки явиться в военкомат по частичной мобилизации.
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