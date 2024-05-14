Колокольцев: МВД не хватает 152 тысячи человек личного состава
В настоящее время МВД РФ не хватает 152 тысячи работников. Об этом заявил глава министерства Владимир Колокольцев на заседании в Совфеде.
Он отметил, что полицейские работают на износ, а один сотрудник МВД выполняет обязанности за четверых. По словам Колокольцева, главная причина сложившейся ситуации – низкая зарплата.
Глава МВД подчеркнул, что самая сложная ситуация сложилась в Приморском крае, кадровый дефицит там достиг 25%.
Ранее основатель портала по поиску работы SuperJob Алексей Захаров в интервью НСН рассказал, что самыми востребованными в 2024 году остаются массовые профессии: полицейские, врачи, учителя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru