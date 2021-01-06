Коэффициент распространения COVID-19 в России снизился до минимума

Коэффициент распространения коронавируса в России во второй раз с начала пандемии опустился ниже 0,9, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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На таком уровне показатель был лишь один раз - 19 мая. В Москве коэффициент второй день подряд находится на уровне 0,76 - это наименьшая цифра с 20 июня.

Лишь в одном регионе коэффициент находится выше 1, это Воронежская область.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Пандемия
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