Китайским детям разрешили «сидеть» в TikTok 40 минут в день

Компания ByteDance объявила о введении новых правил для пользователей моложе 14 лет, пишет «Коммерсант».

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Теперь детям и подросткам в Китае разрешено ежедневно пользоваться китайской версией приложения TikTok (Douyin) не более 40 минут. При этом заходить в приложение несовершеннолетние смогут только в промежутке между 6 часами утра и 10 часами вечера.

Как сообщалось ранее, сервис коротких видео TikTok через усовершенствованную систему модерации контента начнет удалять контент сексуального характера, а также содержащий сцены насилия.

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Фото: TikTok
ТЕГИ:СоцсетиКитай
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