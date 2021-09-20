Китайским детям разрешили «сидеть» в TikTok 40 минут в день

Теперь детям и подросткам в Китае разрешено ежедневно пользоваться китайской версией приложения TikTok (Douyin) не более 40 минут. При этом заходить в приложение несовершеннолетние смогут только в промежутке между 6 часами утра и 10 часами вечера.

Как сообщалось ранее, сервис коротких видео TikTok через усовершенствованную систему модерации контента начнет удалять контент сексуального характера, а также содержащий сцены насилия.

