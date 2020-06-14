Кинотеатры и стадионы откроют в Москве в июле

Власти Москвы планируют в июле открыть свободное посещение кинотеатров и стадионов, разрешить проведение массовых мероприятий. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Целый ряд ограничений, в том числе свободное посещение спортивных мероприятий, кинотеатров, театров, массовые мероприятия - это уйдёт уже на июль месяц, и будем смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться»,- отметил Собянин.

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При этом мэр Москвы уточнил, что все решения будут связаны «с тем, какая ситуация будет».

«Если она будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и, соответственно, все больше и больше возвращаться к нормальной жизни», - считает Собянин.

Ранее депутат Московской городской думы Мария Киселева рассказала НСН, что москвичи с 16 июня смогут посещать спортивные мероприятия. В рамках поэтапного снятия ограничений из-за распространения коронавируса открываются фитнес-залы и станут доступны стадионы. Но на трибунах должно быть занято не больше 10 процентов от посадочных мест.

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ФОТО: РИА Новости//Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КинотеатрысамоизоляцияСобянинСергей СобянинМосква
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