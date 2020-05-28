СМИ: Роспотребнадзор разрешил футбол со зрителями

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовала присутствие зрителей на матчах чемпионата России по футболу. Как сообщает РИА Новости, Российский футбольный союз готовит соответствующее заявление.

Согласно информации, на первом этапе трибуны стадионов разрешат заполнять только на 10%. Такой процент даст возможность соблюсти все меры предосторожности для предотвращения заражения коронавирусом.

Также РФС согласовал с Роспотребнадзором возобновление тренировок и самих матчей. Сезон продолжится, как и сообщалось ранее, с 21 июня. Предусмотрена постоянная диагностика персонала клубов, игроков и судей, регулярная дезинфекция, другие меры предосторожности.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что чемпионат России по футболу планируют возобновить 21 июня.

