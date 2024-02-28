Казаки поддержали Путина на II Большом круге российского казачества

«Я предлагаю поддержать курс президента России Владимира Путина! Наш президент внес огромный вклад в возрождение и развитие российского казачества, в восстановление его сплоченности в деле защиты России, ее интересов в мире!» – заявил атаман.



В мероприятии приняли участие более 1100 казаков-делегатов, атаманы и казаки войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков, духовенство Русской православной церкви и другие. В рамках II Большого круга российского казачества делегаты проголосовали за инициативу возрождения исторического Запорожского казачьего войска.