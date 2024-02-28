Казаки поддержали Путина на II Большом круге российского казачества

В Москве завершился II Большой круг российского казачества, на котором казаки-делегаты приняли решение поддержать курс президента России Владимира Путина. С соответствующей инициативой выступил атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Виталий Кузнецов.

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«Я предлагаю поддержать курс президента России Владимира Путина! Наш президент внес огромный вклад в возрождение и развитие российского казачества, в восстановление его сплоченности в деле защиты России, ее интересов в мире!» – заявил атаман.

В мероприятии приняли участие более 1100 казаков-делегатов, атаманы и казаки войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков, духовенство Русской православной церкви и другие. В рамках II Большого круга российского казачества делегаты проголосовали за инициативу возрождения исторического Запорожского казачьего войска.

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По итогам мероприятии казаки-делегаты единогласно приняли Резолюцию II Большого круга – документ, определяющий стратегические цели и приоритетные направления деятельности российского казачества на ближайшие годы.

В качестве приоритетных направлений для объединения казачества указаны следующие пункты: участие казаков в специальной военной операции и поддержка их семей; несение казаками военной службы с учетом исторических традиций и преемственности; воспитание молодежи в духовно-нравственных ценностях патриотизма и готовности служению Отечеству и другие.

В Резолюции также говорится об особом внимании к развитию взаимодействия между казачьими обществами и общественными объединениями казаков, что поможет консолидировать усилия по проведению единой информационной политике, обороны страны и национальной безопасности.

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ФОТО: пресс-служба ВсКО
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