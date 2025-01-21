«Касаться мизинцами»: Как ужиться тактильным людям с нетактильными

В свою очередь психолог, кандидат наук Екатерина Каталина рассказала, что при объятиях у людей снижается уровень «гормонов стресса» и вырабатываются «гормоны счастья».

«Объятия — это не только знак поддержки и радости от встречи с дорогими людьми. Ученые доказали, что обниматься полезно для здоровья, потому что так мы показываем, что действительно находимся рядом с теми, кому это нужно: такая поддержка будет действеннее слов и может даже их заменить. Кроме того, снижается уровень кортизола (гормона стресса), повышение которого снижает наш иммунитет. Получается, часто обниматься — меньше болеть. При объятиях также вырабатываются «гормоны счастья» - серотонин и дофамин, ответственные за чувство мотивации и удовольствия, и эндорфины, которые помогают расслабиться и обрести чувство безопасности», - отметила Каталина.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил «Радиоточке НСН», что благодаря тактильному контакту люди осознают, что другие люди вокруг существуют и действительно имеют к ним отношение.

