«Касаться мизинцами»: Как ужиться тактильным людям с нетактильными
Объятия могут улучшать самочувствие человека, однако они не являются антидепрессантом, сказала НСН Наталья Наумова.
В отношениях необходимо учиться физически контактировать друг с другом, однако есть сближение невозможно, то стоит обратиться к специалисту, сказала в беседе с НСН психолог Наталья Наумова.
Международный день объятий отмечается 21 января. Январский день объятий был заведен в США в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем распространился и по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в дружеские объятия можно даже незнакомых людей. В этот день также проводятся различные флешмобы, связанные с объятиями. Наумова призвала людей говорить своим партнерам о своих потребностях.
«Если в отношениях есть партнер, который не любит обниматься, который просто нетактильный, а второй очень тактильный, то нужно помнить о необходимости рассказывать о своих потребностях. Можно учиться контактировать, практикуя сначала маленькие прикосновения – дотронуться мизинцами, подержаться за руки. Если подобное не получается, то нужно работать с психологом, а иногда и с психиатром. Все зависит от ситуации, важно понимать, что происходит, почему так важно сближение одному человеку и почему другой боится этого сближения. Иногда сближение бывает недоступно, поэтому приходится искать другие альтернативные способы для взаимодействия», - сказала собеседница НСН.
Она призвала не рассматривать объятия как панацею от всех болезней и в клинических случаях обращаться к психологу или психотерапевту.
«Объятия - не антидепрессант, однако они могут немножечко улучшать самочувствие человека. Во время объятий человек чувствует, что он нужен, что он ценен, что он важен, то есть во время объятий выстраиваются более надежные связи. Тактильный контакт тоже позволяет ощутить себя ценным, важным и нужным. У человека появляются силы для того, чтобы бороться с депрессией. Однако, если мы говорим не просто о хандре, а о медикаментозной депрессии, то тут, конечно, одни объятия не помогут», - отметила эксперт.
В свою очередь психолог, кандидат наук Екатерина Каталина рассказала, что при объятиях у людей снижается уровень «гормонов стресса» и вырабатываются «гормоны счастья».
«Объятия — это не только знак поддержки и радости от встречи с дорогими людьми. Ученые доказали, что обниматься полезно для здоровья, потому что так мы показываем, что действительно находимся рядом с теми, кому это нужно: такая поддержка будет действеннее слов и может даже их заменить. Кроме того, снижается уровень кортизола (гормона стресса), повышение которого снижает наш иммунитет. Получается, часто обниматься — меньше болеть. При объятиях также вырабатываются «гормоны счастья» - серотонин и дофамин, ответственные за чувство мотивации и удовольствия, и эндорфины, которые помогают расслабиться и обрести чувство безопасности», - отметила Каталина.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил «Радиоточке НСН», что благодаря тактильному контакту люди осознают, что другие люди вокруг существуют и действительно имеют к ним отношение.
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