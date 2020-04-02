«Капля в море». Адвокат рассказал о мерах поддержки со стороны правительства

Министерство юстиции предложило распространить меры, разрабатываемые для поддержки бизнеса, на адвокатов, нотариусов и некоммерческие организации.

Целесообразность распространения вышеуказанных мер на адвокатов и нотариусов вызвана особым правовым статусом, связанным с обеспечением прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, пояснили в Минюсте.

Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН усомнился, что правительство сможет существенно помочь адвокатскому сообществу. По его словам, власть может только разрешить отсрочить обязательный налоговый платеж, но не отменить его.

«Как это будет происходить на практике, как будет поддерживаться адвокатское сообщество, для меня вопрос. Это капля в море по сравнению с тем, что потеряли адвокаты за этот период. Сейчас адвокаты платят по 13 процентов с каждого соглашения, ну опустите до 6 процентов хотя бы на этот год. Это будет существенная помощь. Многие в профессии в крайнем положении, особенно начинающие. У них нет ни клиентуры, ничего, и они попадают в такую яму. Несмотря на пандемию, адвокаты обязаны платить ежемесячные взносы в федеральную палату и палату субъектов, а также в коллегию, в которой состоит адвокат. От 5 до 15 тысяч рублей адвокат должен платить в месяц. Отмените это хотя бы. Никто не работает же, из чего платить?» - возмутился он.