«Капля в море». Адвокат рассказал о мерах поддержки со стороны правительства
Евгений Харламов в эфире НСН заявил, что в условиях потери работы многие адвокаты будут вынуждены менять род деятельности.
Министерство юстиции предложило распространить меры, разрабатываемые для поддержки бизнеса, на адвокатов, нотариусов и некоммерческие организации.
Целесообразность распространения вышеуказанных мер на адвокатов и нотариусов вызвана особым правовым статусом, связанным с обеспечением прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи, пояснили в Минюсте.
Адвокат Евгений Харламов в эфире НСН усомнился, что правительство сможет существенно помочь адвокатскому сообществу. По его словам, власть может только разрешить отсрочить обязательный налоговый платеж, но не отменить его.
«Как это будет происходить на практике, как будет поддерживаться адвокатское сообщество, для меня вопрос. Это капля в море по сравнению с тем, что потеряли адвокаты за этот период. Сейчас адвокаты платят по 13 процентов с каждого соглашения, ну опустите до 6 процентов хотя бы на этот год. Это будет существенная помощь. Многие в профессии в крайнем положении, особенно начинающие. У них нет ни клиентуры, ничего, и они попадают в такую яму. Несмотря на пандемию, адвокаты обязаны платить ежемесячные взносы в федеральную палату и палату субъектов, а также в коллегию, в которой состоит адвокат. От 5 до 15 тысяч рублей адвокат должен платить в месяц. Отмените это хотя бы. Никто не работает же, из чего платить?» - возмутился он.
Собеседник НСН заявил, что многие адвокаты уже подумывают о том, чтобы сменить профессию или сферу деятельности. Он предсказал лишь ухудшение ситуации в отрасли.
«На сегодняшний день адвокату, находящемуся на больничном, никто не оплачивает больничный. Опять же среди адвокатов есть люди старше 65, некоторые онкобольные, надо же поддержать хотя бы эту группу людей. Я общаюсь с коллегами, 30 процентов из них подумывают поменять сферу деятельности. Некоторые говорят - мы лучше пойдем простыми юристами в какие-то компании, будем там за стабильную зарплату. В условиях самоизоляции, если это продлится недели еще две или три, то это будет очень сложно», - отметил он.
В Минфине напомнили, что сейчас рассматриваются вопросы о продлении на шесть месяцев сроков уплаты налогов для малого и среднего бизнеса, о продлении на шесть месяцев для микропредприятий сроков уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Кроме того, прорабатывается возможность снижения до 15% совокупного размера тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами МСП.
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