Канделаки назвала цензурой штраф, выписанный ей Шнуровым

По словам телеведущей, она готова платить за свои убеждения. Канделаки заявила, что "категорически против" утверждения вопросов на интервью заранее.

Канделаки также подчеркнула, что такое поведение продюсера является цензурой, но добавила, что вынуждена подчиняться правилам площадки, на которой работает.

Ранее НСН писала, что причиной штрафа стало интервью с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. Канделаки не задала вопрос о покушении на журналиста и блогера Олега Кашина в 2010 году, несмотря на то, что данный вопрос, по словам Шнурова, был согласован. По данным ряда СМИ и самого Кашина, Турчак стал одним из заказчиков избиения журналиста.

